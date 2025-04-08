На месте захоронения Иисуса обнаружен древний сад, подтверждающий историю из Библии

Итальянские археологи нашли под храмом Гроба Господня в Иерусалиме признаки древнего сада, в котором более двух тысяч лет назад росли виноград и оливы. О существовании сада было написано в Евангелии от Иоанна. Согласно Священному Писанию, на это месте был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос, сообщает The Times of Israel.