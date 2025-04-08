На месте захоронения Иисуса обнаружен древний сад, подтверждающий историю из Библии
The Times of Israel: Археологи нашли под храмом Гроба Господня древний сад
Храм Гроба Господня. Обложка © Wikipedia / Gerd Eichmann
Итальянские археологи нашли под храмом Гроба Господня в Иерусалиме признаки древнего сада, в котором более двух тысяч лет назад росли виноград и оливы. О существовании сада было написано в Евангелии от Иоанна. Согласно Священному Писанию, на это месте был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос, сообщает The Times of Israel.
Наряду с пыльцой, археологи обнаружили в скальном храме гробницы, следы древних террас и клад римских монет. Раскопки, проводимые с 2022 года под руководством профессора Франчески Романы Стасоллы (Римский университет Ла Сапиенца), будут завершены после Пасхи. После этого находки подвергнутся многолетнему изучению.
Ранее священник Николай Савченко объяснил, что предвещают мироточащие иконы. По его словам подобные случаи в истории встречаются редко. Обычно мироточение носит временный характер и считается добрым знамением.