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8 апреля, 17:07

На месте захоронения Иисуса обнаружен древний сад, подтверждающий историю из Библии

The Times of Israel: Археологи нашли под храмом Гроба Господня древний сад

Храм Гроба Господня. Обложка © Wikipedia / Gerd Eichmann

Храм Гроба Господня. Обложка © Wikipedia / Gerd Eichmann

Итальянские археологи нашли под храмом Гроба Господня в Иерусалиме признаки древнего сада, в котором более двух тысяч лет назад росли виноград и оливы. О существовании сада было написано в Евангелии от Иоанна. Согласно Священному Писанию, на это месте был распят, погребён, а затем воскрес Иисус Христос, сообщает The Times of Israel.

Наряду с пыльцой, археологи обнаружили в скальном храме гробницы, следы древних террас и клад римских монет. Раскопки, проводимые с 2022 года под руководством профессора Франчески Романы Стасоллы (Римский университет Ла Сапиенца), будут завершены после Пасхи. После этого находки подвергнутся многолетнему изучению.

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Ранее священник Николай Савченко объяснил, что предвещают мироточащие иконы. По его словам подобные случаи в истории встречаются редко. Обычно мироточение носит временный характер и считается добрым знамением.

Алена Пенчугина
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