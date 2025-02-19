Ветеран СВО рассказал Life.ru о чуде с иконами в атакованном ВСУ храме под Донецком

Во время службы под Донецком российские военнослужащие оказались под огнём противника. Несколько ракет HIMARS изрешетили всё вокруг, оставив после себя серьёзные разрушения. Однако иконы в часовне, над которой разорвались вражеские ракеты, не пострадали вовсе, что крайне впечатлило солдат. Об этой удивительной истории Life.ru рассказал бывший боец ВС РФ Дмитрий Афанасьев, ныне исполняющий обязанности директора Ассоциации ветеранов СВО и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Калужской области.

Афанасьев рассказал об удивительной истории с фронта. Видео © Life.ru

«У нас на полигоне под Донецком была установлена часовня, а в ней, соответственно, иконы. В какой-то момент прилетели ракеты противника, несколько «хаймарсов» (начинённых вольфрамовыми шариками. — Прим. Life.ru). Это всё на высоте 10 метров взрывается и разлетается прямо над часовней. Но когда зашли внутрь, ни один из ликов шариком поражён не был. Металл поражён, а лики на иконах нет», — поделился Афанасьев.

Он также отметил важность духовной поддержки для бойцов на СВО. По воспоминаниям Афанасьева, в 2022 году, когда у солдат была возможность посетить храм, многие не пользовались ею — и прихожан было немного. Однако со временем, когда у людей появились уверенность и понимание происходящего, количество желающих посетить церковь значительно возросло, подытожил ветеран СВО.

Ранее Дмитрий Афанасьев работал учителем в школе, где преподавал историю и обществознание. С 2020 года он начал увлекаться изучением дронов, что в дальнейшем оказалось весьма полезным. После того как он пошёл на СВО, его навыки пригодились и он стал инструктором по дронам. Через его обучение прошло не менее 700 солдат. Позднее в Калужской области начали организовывать занятия в школах по управлению дронами, под руководством Дмитрия обучилось более 2000 детей. В настоящее время он продолжает свою деятельность в Ассоциации ветеранов СВО и в калужском филиале фонда «Защитники Отечества».