Найденная в грязи старинная икона спасла жизнь целому батальону под шквальным огнём ВСУ

Военнослужащий Александр Абрамцев с позывным Ворон остался жив благодаря иконе Божией Матери, которую он случайно нашёл в окопе. На обратной стороне забайкальский казак увидел своё имя и понял, что это знак. Видео с рассказом солдата опубликовали в Telegram филиала фонда «Защитники Отечества».

Военнослужащий Александр Абрамцев нашёл икону Божьей Матери со своим именем. Видео © Telegram / «Защитники Отечества»

Однажды Александр вместе с напарниками занял позиции ВСУ. В окопах противника можно было часто встретить настилы, но наши парни случайно обнаружили икону.

«Поднял, очистил. Оказалось, это очень старинная икона и сзади была надпись «Рабу Божьему Александру», — сообщил Ворон.

Александр решил отнести икону священнику и спросить, как с ней поступить. Священнослужитель объяснил, что Божья Матерь ждала именно Абрамцева и попросил оставить. Позже батюшка благословил этой иконой весь батальон, а когда солдат возвращался с передовой, враг начал активно атаковать, но ни один снаряд не ранил ни казака, ни его товарищей.

«Прижал её к себе, всю дорогу молился и вот, довёз», — отметил он. Сейчас икона стоит дома у Александра. Он убежден, что она оберегает его и всю семью.