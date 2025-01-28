Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 14:37

Найденная в грязи старинная икона спасла жизнь целому батальону под шквальным огнём ВСУ

Найденная в грязи икона Божией Матери спасла жизнь забайкальскому казаку на СВО

Икона Божьей Матери. Обложка © Telegram / «Защитники Отечества»

Икона Божьей Матери. Обложка © Telegram / «Защитники Отечества»

Военнослужащий Александр Абрамцев с позывным Ворон остался жив благодаря иконе Божией Матери, которую он случайно нашёл в окопе. На обратной стороне забайкальский казак увидел своё имя и понял, что это знак. Видео с рассказом солдата опубликовали в Telegram филиала фонда «Защитники Отечества».

Военнослужащий Александр Абрамцев нашёл икону Божьей Матери со своим именем. Видео © Telegram / «Защитники Отечества»

Однажды Александр вместе с напарниками занял позиции ВСУ. В окопах противника можно было часто встретить настилы, но наши парни случайно обнаружили икону.

«Поднял, очистил. Оказалось, это очень старинная икона и сзади была надпись «Рабу Божьему Александру», — сообщил Ворон.

Александр решил отнести икону священнику и спросить, как с ней поступить. Священнослужитель объяснил, что Божья Матерь ждала именно Абрамцева и попросил оставить. Позже батюшка благословил этой иконой весь батальон, а когда солдат возвращался с передовой, враг начал активно атаковать, но ни один снаряд не ранил ни казака, ни его товарищей.

«Прижал её к себе, всю дорогу молился и вот, довёз», — отметил он. Сейчас икона стоит дома у Александра. Он убежден, что она оберегает его и всю семью.

Образ Богородицы в военнике спас бойца СВО от летящей в сердце пули
Образ Богородицы в военнике спас бойца СВО от летящей в сердце пули

Ранее Life.ru рассказал, что ещё один солдат ВС РФ смог спастись благодаря нательному кресту на шеи. Он попал под осколки от разорвавшегося боеприпаса и оставил военнослужащего в живых. По словам боевого товарища, у них с другом произошло настоящее чудо и они даже не смогли сдержать слёз.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar