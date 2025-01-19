Образ Богородицы в военнике спас бойца СВО от летящей в сердце пули

Иконка Богородицы, вложенная бойцом в военный билет, остановила вражескую пулю и спасла его жизнь. Видео с рассказом солдата распространилось в социальных сетях.

Иконка спасла бойца. Видео © Telegram / «Царьград ТВ»

Солдат носил военник в нагрудном кармане. На кадрах видно отверстие чётко напротив сердца. Пуля преодолела несколько листов документа и остановилась перед образом Богородицы.

«Потом скажите, что Бога не существует. Вот иконка, на ней остановилась», — рассказал боец.