Образ Богородицы в военнике спас бойца СВО от летящей в сердце пули
Икона в военном билете спасла бойца СВО от пули, летящей в сердце
Иконка Богородицы, вложенная бойцом в военный билет, остановила вражескую пулю и спасла его жизнь. Видео с рассказом солдата распространилось в социальных сетях.
Иконка спасла бойца. Видео © Telegram / «Царьград ТВ»
Солдат носил военник в нагрудном кармане. На кадрах видно отверстие чётко напротив сердца. Пуля преодолела несколько листов документа и остановилась перед образом Богородицы.
«Потом скажите, что Бога не существует. Вот иконка, на ней остановилась», — рассказал боец.
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Telegram / «Царьград ТВ»