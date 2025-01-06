«Бог помог»: Раненый российский боец рассказал, как молитва спасла его от гибели

Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группы войск «Центр» Александр Лопатов поделился тем, как молитва и вера помогли ему выжить в бою, несмотря на осколочные ранения и постоянный обстрел со стороны ВСУ.

Солдат поделился, что во время атаки на вражеские позиции в одном из освобождённых населённых пунктов он получил осколочные ранения от миномётного огня ВСУ. Однако ему удалось укрыться, прыгнув в яму и накрывшись ветками. Из-за постоянного обстрела шансы выбраться из укрытия без риска попасть под падающие снаряды были почти нулевыми.

«Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия», — рассказал штурмовик.

Несмотря на ранения, он самостоятельно остановил кровотечение и сообщил командованию о своем состоянии. Ждать эвакуации было невозможно, поэтому он направился к своим позициям, используя автомат вместо палки для опоры. Бронежилет и каску он оставил в укрытии, взяв с собой лишь два магазина патронов.