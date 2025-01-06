«Бог помог»: Раненый российский боец рассказал, как молитва спасла его от гибели
Штурмовик ВС РФ Лопатов рассказал, как молитва спасла его от гибели на поле боя
Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группы войск «Центр» Александр Лопатов поделился тем, как молитва и вера помогли ему выжить в бою, несмотря на осколочные ранения и постоянный обстрел со стороны ВСУ.
Солдат поделился, что во время атаки на вражеские позиции в одном из освобождённых населённых пунктов он получил осколочные ранения от миномётного огня ВСУ. Однако ему удалось укрыться, прыгнув в яму и накрывшись ветками. Из-за постоянного обстрела шансы выбраться из укрытия без риска попасть под падающие снаряды были почти нулевыми.
«Такая была позиция. И я молился.… просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия», — рассказал штурмовик.
Несмотря на ранения, он самостоятельно остановил кровотечение и сообщил командованию о своем состоянии. Ждать эвакуации было невозможно, поэтому он направился к своим позициям, используя автомат вместо палки для опоры. Бронежилет и каску он оставил в укрытии, взяв с собой лишь два магазина патронов.
Ранее Life.ru сообщал, что мирному жителю Красногоровки в ДНР пришлось пойти на отчаянный шаг, чтобы добраться до позиций ВС РФ. Он сел на велосипед и, размахивая белым пакетом вместо флага, преодолел минное поле. Российские солдаты следили за его передвижением с помощью дрона.
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