Отчаянный велосипедист с белым пакетом обхитрил ВСУ и прорвался к нашим бойцам по минному полю

На отчаянный шаг пришлось пойти мирному жителю Красногоровки ДНР, чтобы прорваться к позициям ВС РФ. Он сел на велосипед и, размахивая белым пакетом вместо флага, пересёк минное поле. Российские солдаты наблюдали за его движением с дрона.

Мирный житель ДНР пересёк минное поле на велосипеде. Видео © Телеграм / RT на русском

Уникальный случай, напечатлённый на кадрах, произошёл за четыре месяца до взятия Красногоровки. Когда бойцы ВС РФ заметили, как гражданский на велосипеде пересекает минное поле, они отдали команду «не стрелять» и сопроводили мирного жителя к укрытию. Прорыв мужчины через позиции ВСУ военкор RT Андрей Филатов назвал отчаянным поступком.