Нательный крест спас жизнь российскому солдату во время атаки ВСУ
Крестик на шее помог одному из военнослужащих Армии России сохранить жизнь, угодив вместо него под осколки от разорвавшегося боеприпаса. Об этом сообщает RT.
Крестик, остановивший осколок. Фото © Telegram / RT на русском
Боевой товарищ того самого солдата рассказал, что с его другом произошло настоящее чудо. После случившегося чудом выживший боец не смог сдержать слёз. Осколок пробил крест и лишь потрепал солдата.
Ранее Life.ru рассказывал, как иконка, вставленная в военный билет, смогла остановить пулю и спасти жизнь российскому солдату. Пуля пробила несколько листов в документе и остановилась прямо перед образом Богородицы.
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