Каску пробило насквозь: Боец СВО чудом выжил после ранения в голову при штурме Великой Новосёлки

При освобождении посёлка Великая Новосёлка в ДНР российский военнослужащий чудом остался жив после ранения в голову. Штурмовику 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Гурбан пуля прилетела прямо в каску, пробив её насквозь, сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие утверждают, что перед каждым боем получают благословение. Освобождение Великой Новосёлки не стало исключением. Морских пехотинцев поддерживают и оберегают их родные. Так, боец с позывным Криптонец носит при себе первую пустышку своей дочери, веря, что она защищает его в бою.