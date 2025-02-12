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Регион
12 февраля, 10:13

Каску пробило насквозь: Боец СВО чудом выжил после ранения в голову при штурме Великой Новосёлки

«Звезда»: Боец СВО выжил после ранения в голову при штурме Великой Новосёлки

При освобождении посёлка Великая Новосёлка в ДНР российский военнослужащий чудом остался жив после ранения в голову. Штурмовику 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Гурбан пуля прилетела прямо в каску, пробив её насквозь, сообщает телеканал «Звезда».

Бойцы ВС РФ рассказали о талисманах на фронте. Видео © Telegram / Zvezdanews

Военнослужащие утверждают, что перед каждым боем получают благословение. Освобождение Великой Новосёлки не стало исключением. Морских пехотинцев поддерживают и оберегают их родные. Так, боец с позывным Криптонец носит при себе первую пустышку своей дочери, веря, что она защищает его в бою.

«Талисман, который меня успокаивает в стрессовой ситуации. Знаю, что дома ждут», — поделился морпех.

Напомним, об освобождении Великой Новосёлки в ДНР стало известно 26 января. Населённый пункт стал последним крупным рубежом обороны и логистики ВСУ на данном направлении. Командование ВС РФ сообщило, что 500 военнослужащих украинского гарнизона Великой Новосёлки были ликвидированы во время боя или попыток бежать.

Зеленский сознательно загубил бойцов ВСУ в Великой Новосёлке ради отчёта Западу
Зеленский сознательно загубил бойцов ВСУ в Великой Новосёлке ради отчёта Западу
Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Демьянова
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