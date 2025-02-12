Каску пробило насквозь: Боец СВО чудом выжил после ранения в голову при штурме Великой Новосёлки
«Звезда»: Боец СВО выжил после ранения в голову при штурме Великой Новосёлки
При освобождении посёлка Великая Новосёлка в ДНР российский военнослужащий чудом остался жив после ранения в голову. Штурмовику 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Гурбан пуля прилетела прямо в каску, пробив её насквозь, сообщает телеканал «Звезда».
Бойцы ВС РФ рассказали о талисманах на фронте. Видео © Telegram / Zvezdanews
Военнослужащие утверждают, что перед каждым боем получают благословение. Освобождение Великой Новосёлки не стало исключением. Морских пехотинцев поддерживают и оберегают их родные. Так, боец с позывным Криптонец носит при себе первую пустышку своей дочери, веря, что она защищает его в бою.
«Талисман, который меня успокаивает в стрессовой ситуации. Знаю, что дома ждут», — поделился морпех.
Напомним, об освобождении Великой Новосёлки в ДНР стало известно 26 января. Населённый пункт стал последним крупным рубежом обороны и логистики ВСУ на данном направлении. Командование ВС РФ сообщило, что 500 военнослужащих украинского гарнизона Великой Новосёлки были ликвидированы во время боя или попыток бежать.
VK / Минобороны России