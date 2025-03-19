Доброе знамение: Священник объяснил, что предвещают мироточащие иконы

В ЛНР произошло мироточение списка Казанской иконы Божией Матери. В ноябре миро появилось на рукаве младенца Иисуса Христа, о чём сообщила главная медсестра 28-го отдельного медбатальона 25-й армии Наталия Сумыгина. Что означают эти явления, объяснил священник Николай Савченко.

По его словам подобные случаи в истории встречаются редко. Обычно мироточение носит временный характер и считается добрым знамением, символизирующим умиротворение и спокойствие для человечества.

«Например, Иверская икона Божией Матери мироточила непрерывно на протяжении 15 лет. Это единственный в мире случай столь длительного мироточения. Икона находилась за границей, но в 1997 году её хранитель был убит, а саму икону похитили. Это произошло уже после канонизации новомучеников современной России. Считалось, что мироточение было знаком скорого восстановления храмов», — сообщил он «Вечерней Москве».