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Регион
19 марта, 16:43

Доброе знамение: Священник объяснил, что предвещают мироточащие иконы

Священник Савченко: Мироточение икон сулит умиротворение для человечества

В ЛНР произошло мироточение списка Казанской иконы Божией Матери. В ноябре миро появилось на рукаве младенца Иисуса Христа, о чём сообщила главная медсестра 28-го отдельного медбатальона 25-й армии Наталия Сумыгина. Что означают эти явления, объяснил священник Николай Савченко.

По его словам подобные случаи в истории встречаются редко. Обычно мироточение носит временный характер и считается добрым знамением, символизирующим умиротворение и спокойствие для человечества.

«Например, Иверская икона Божией Матери мироточила непрерывно на протяжении 15 лет. Это единственный в мире случай столь длительного мироточения. Икона находилась за границей, но в 1997 году её хранитель был убит, а саму икону похитили. Это произошло уже после канонизации новомучеников современной России. Считалось, что мироточение было знаком скорого восстановления храмов», — сообщил он «Вечерней Москве».

Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону
Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону

Ранее Life.ru рассказывал об удивительном случае, который произошёл в храме под Донецком. Там ВСУ атаковали позиции российских бойцов из РСЗО HIMARS. Обстрел повлёк чудовищные разрушения, но каким-то невероятным образом оставил нетронутыми иконы в часовни, изрешетив всё вокруг них.

«Плачущие» иконы: Как появляются мироточащие образы и что про них говорят Церковь и наука
«Плачущие» иконы: Как появляются мироточащие образы и что про них говорят Церковь и наука
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kolbakova Olga

Юрий Лысенко
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