«Плачущие» иконы: Как появляются мироточащие образы и что про них говорят Церковь и наука

Вы наверняка слышали истории об иконах, которые внезапно начали «плакать» благоуханной маслянистой жидкостью. У этого явления есть своё название: мироточение. Миро — это и есть жидкость, из которой состоят «слёзы» икон. В христианстве этот состав используется в таинствах миропомазания и при освящении только что построенных храмов. Его готовят из елея (чистого оливкового масла) с добавлением благовоний и белого вина. До сих пор науке достоверно неизвестно, почему иконы начинают мироточить, но верующие отвечают на этот вопрос однозначно: это одно из чудес Господа. Разбираемся, какие теории существуют для объяснения феномена «плачущих» икон у науки и что по этому поводу говорит Церковь.

Первые свидетельства о мироточении

По каноническим свидетельствам, сначала замироточили гробницы и мощи святых. Гробница апостола Иоанна Богослова. Фото © maximus101.livejournal.com

Сначала замироточили вовсе не иконы, а гробницы святых и мощи. В Священном Писании информации о мироточении ещё нет, она появляется в Священном Предании. Это более поздние канонические тексты, не являющиеся частью Нового Завета. В Предании рассказывается, например, о ежегодном мироточении гробницы апостола Иоанна Богослова. Останки Феодота Анкирского, мученика III века, тоже стали истекать елеем.

Одно из древнейших мироточений мы можем наблюдать прямо сейчас. Мощи Николая Чудотворца, которые с 1087 года находятся в базилике Святого Николая в итальянском городе Бари, источают миро уже больше тысячи лет. Ежегодно священники храма извлекают этот состав через отверстие в гробнице, чтобы потом использовать в самых важных обрядах. С 1966 года левый угол базилики специально выделен для православных паломников.

Когда появились первые «плачущие» иконы

Первые «плачущие» иконы появились ещё на Руси. Это были Толгская икона Божией Матери, которая замироточила в XIV веке, и Оранская Владимирская икона, которая плакала елеем в веке XVII. Сейчас расскажем о них подробнее.

Толгская икона Божией Матери

Толгская икона Божией Матери была написана в 1314 году. Она оказалась «плачущей». Фото © Wikipedia / Феофан Грек

Всего существуют три Толгские иконы. Первая из них была написана в конце XIII века, сейчас она в Третьяковской галерее в Москве. Третья Толгская икона датируется 1327 годом, она в Русском музее в Петербурге. Мироточит же вторая Толгская икона, которую написал анонимный мастер в 1314 году после того, как её облик явился в видении епископу Ростовскому Прохору. Эта икона до сих пор считается чудотворной. Она находится в Ярославле, в Введенском Толгском женском монастыре.

Оранская Владимирская икона

Оранская Владимирская икона замироточила в 1635 году. Фото © Youtube / TVPavlovsk36

Эта икона на самом деле является копией чудотворной Владимирской иконы Божией Матери. Она отличается от оригинала изображением лика Богоматери и тем, что на Оранской представлено несколько московских святых. Икона была написана по заказу дворянина Петра Гладкова, который в монашестве принял имя Павел. В 1629 году он тяжело заболел, но оригинальный образ его исцелил. В 1635 году, во время Великого поста, икона стала мироточить. С тех пор к ней ради исцеления приходили верующие. В настоящий момент икона находится в монастыре в честь Владимирской иконы Божией Матери в селе Оранки. Деревня находится в Богородском районе Нижегородской области.

Когда иконы начинают мироточить

Есть поверье, согласно которому «плачущие» иконы начинают мироточить перед большими потрясениями. Фото © Life.ru

Исторически сложилось, что мироточение икон — важное для православия чудо. Как только икона начинает «плакать», она сразу приобретает чудодейственные свойства и начинает исцелять болезни. Скептики часто сомневались в том, что лики святых действительно могут источать миро. При Петре I вообще создали специальную комиссию, которая проверяла каждую «плачущую» икону на предмет каких-нибудь инженерных «фокусов». И так получилось, что до прошлого века случаев мироточения было очень мало, не более 10.

Больше всего «плачущих» икон появилось как раз в XX столетии. Как и в прошлые века, образы начинают мироточить в основном в постные дни. В то же время с мироточением икон связано поверье: считается, что иконы начинают «плакать» перед трагедиями и серьёзными потрясениями.

Почему иконы мироточат: взгляд науки

Наука считает, что иконы начинают мироточить из-за того, что на них образуется елейный конденсат. Фото © ТАСС / Виктор Толочко

До сих пор неизвестно, почему появляются «плачущие» иконы. У науки есть несколько теорий на этот счёт. В первую очередь учёные, к сожалению, подозревают мошенничество: это связано с тем, что Пётр I обнаружил однажды «плачущую» икону, миро из которой выделялось из специальных ёмкостей, расположенных за глазами лика. Ситуация осложняется тем, что чудотворные иконы по правилам Русской православной церкви нельзя передавать в руки учёных во избежание опытов над ними.

Но далеко не все случаи «плачущих» икон можно объяснить ловкостью рук. Существует несколько вполне естественных процессов образования масла на лике святого. Так, когда на полиелее верующих помазывают миром, многие из них затем прикасаются к иконе, оставляя часть вещества и на образе. Также «слёзы» могут появиться на иконе благодаря конденсации масляных паров. Последнее доказано экспериментально: когда в 1996 году в Торонто замироточила икона Богородицы, учёные пришли именно к такому выводу.

Кроме того, в 10-м номере журнала «Природа» от 2019 года опубликованы результаты анализа вещества, которое выделяют мироточащие иконы. И это действительно миро, с примесями лампадного масла и колоний грибов. По мнению учёных, именно эти колонии могут отвечать за цвет «слёз», если икона стала «плакать» кровью.

Почему плачут иконы: мнение Церкви

Церковь считает «плачущие» иконы чудом Господним, но всё равно проверяет на предмет подделок каждый случай мироточения. «Кровоточащая» много лет икона Богородицы. Фото © Wikipedia / Leonrid

По мнению Церкви, мироточение мощей или икон — это чудо Господне. Но есть несколько нюансов. В связи с тем, что в последнее время число «плачущих» икон сильно увеличилось, Церковь разработала специальную процедуру определения мироточения.

Она проходит следующим образом: При обнаружении мироточения епархиальное управление направляет к иконе специальную комиссию.

Комиссия осматривает лик и опрашивает свидетелей, а затем выносит свой вердикт.

После первой комиссии назначается вторая, более тщательная. Её задача — определить, происходит ли мироточение естественным путём.

Если вторая комиссия считает, что мироточение подделано, икону помещают в закрытый киот. Если лик продолжит «плакать» в киоте, то икону признают подлинно мироточивой.

Стоит отметить, что не каждая мироточивая икона автоматически становится божественной. Чудотворным по умолчанию является миро, которое выделяют икона или мощи. Таким образом, может сложиться ситуация, когда из совершенно обычной иконы выделяется чудотворный елей.

Самые знаменитые «плачущие» иконы

До XX века случаев мироточения икон было крайне мало. Мы нашли информацию о самых знаменитых «плачущих» иконах. Вот они:

Ильинская-Черниговская икона Божией Матери

Ильинская-Черниговская икона Божией Матери «плакала» перед набегом татар и уберегла Ильинский монастырь от разорения. Фото © Youtube / Гавриил

Эта икона «плакала» с 6 по 24 апреля 1662 года. Тогда Черниговскому княжеству грозил набег татар. Те в итоге разорили княжество, но Ильинский монастырь вместе с иконой остались невредимыми.

Сокольская икона Божией Матери

Сокольская икона Божией Матери «плакала» во время Крымской войны в Румынии. Фото © Wikipedia

В семинарском храме при Сокольском монастыре в Румынии в 1854 году несколько дней «плакала» икона Богородицы. Она получила название «Плачущая». Позже монастырь был расформирован, а семинарию перенесли в другой город, Яссы.

Монреальская Иверская икона Божией Матери

Монреальская Иверская икона Божией Матери мироточила 15 лет, пока её не похитили. Фото © Wikipedia

Это список Иверской иконы, который написал анонимный афонский мастер. Копия мироточила на протяжении 15 лет, с 1981 по 1997 год. Эта икона несколько раз совершала кругосветное путешествие вместе со своим хранителем Иосифом Муньосом. В 1997 году Муньос был убит в Афинах, а икона пропала. Возможно, мироточит она и теперь, только никто не знает, где образ находится.

Икона Иверской Божией Матери из города Клина

Икона Иверской Божией Матери из города Клина замироточила в 2001 году в квартире Валентины Жучковой. Фото © Wikipedia / St.Apostle Luke

Эта икона — тоже список с Иверской. Она замироточила в обычной квартире в 2001 году. Валентина Жучкова в один прекрасный день обнаружила, что у неё дома «заплакали» иконы, причём все они источали разный аромат. Церковная комиссия подтвердила подлинность мироточения. Миро именно с этой иконы взяли химики, которые проводили анализ, опубликованный в журнале «Природа». К сожалению, Валентине Жучковой пришлось переехать в Тверь, так как к ней слишком зачастили паломники.