Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону

В подмосковном Раменском в одной из разрушенных ударом дрона квартир, полностью уцелели иконы. В распоряжении Life.ru оказалось видео c образами, которые оказались нетронутыми.

Иконы оказались нетронутыми при атаке украинского дрона. Видео © Life.ru

Как видно на кадрах, из-за удара полностью вынесло окно. Даже стена «отошла» из-за взрыва, а стоящие тут же иконы — целые с нетронутыми стёклами.

Хозяин квартиры рассказал Life.ru, что в этой комнате жила его дочь, которая вернулась из Харькова в РФ в 2022 году после начала СВО. Мужчина отметил, что перед атакой дронов у него было предчувствие.

Вид из квартиры, повреждённой БПЛА. Фото © Life.ru

«Предчувствие было ещё в пол-первого ночи, что что-то летает. Я сам авиатор, и звук слышу хорошо», — отметил мужчина.