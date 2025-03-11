Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 12:47

Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону

Все иконы остались целы в квартире в Раменском после атаки дрона ВСУ

В подмосковном Раменском в одной из разрушенных ударом дрона квартир, полностью уцелели иконы. В распоряжении Life.ru оказалось видео c образами, которые оказались нетронутыми.

Иконы оказались нетронутыми при атаке украинского дрона. Видео © Life.ru

Как видно на кадрах, из-за удара полностью вынесло окно. Даже стена «отошла» из-за взрыва, а стоящие тут же иконы — целые с нетронутыми стёклами.

Хозяин квартиры рассказал Life.ru, что в этой комнате жила его дочь, которая вернулась из Харькова в РФ в 2022 году после начала СВО. Мужчина отметил, что перед атакой дронов у него было предчувствие.

Вид из квартиры, повреждённой БПЛА. Фото © Life.ru

Вид из квартиры, повреждённой БПЛА. Фото © Life.ru

«Предчувствие было ещё в пол-первого ночи, что что-то летает. Я сам авиатор, и звук слышу хорошо», — отметил мужчина.

Хозяин квартиры, повреждённой дроном, рассказал о своём предчувствии перед атакой. Видео © Life.ru

Минобороны доложило о срыве главной цели крупнейшей воздушной атаки ВСУ на Россию
Минобороны доложило о срыве главной цели крупнейшей воздушной атаки ВСУ на Россию

Напомним, 11 марта ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на Россию. Всего было сбито 343 дрона. В Подмосковье наибольший ущерб был причинён трём муниципалитетам: Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедову и Раменскому. Наши системы ПВО смогли уничтожить 74 украинских дрона, летевших на столицу. В результате нападения погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, в том числе дети, получили ранения. В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar