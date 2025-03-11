Дрон разнёс комнату бывшей харьковчанки в Подмосковье, но не повредил ни одну икону
Все иконы остались целы в квартире в Раменском после атаки дрона ВСУ
В подмосковном Раменском в одной из разрушенных ударом дрона квартир, полностью уцелели иконы. В распоряжении Life.ru оказалось видео c образами, которые оказались нетронутыми.
Иконы оказались нетронутыми при атаке украинского дрона. Видео © Life.ru
Как видно на кадрах, из-за удара полностью вынесло окно. Даже стена «отошла» из-за взрыва, а стоящие тут же иконы — целые с нетронутыми стёклами.
Хозяин квартиры рассказал Life.ru, что в этой комнате жила его дочь, которая вернулась из Харькова в РФ в 2022 году после начала СВО. Мужчина отметил, что перед атакой дронов у него было предчувствие.
Вид из квартиры, повреждённой БПЛА. Фото © Life.ru
«Предчувствие было ещё в пол-первого ночи, что что-то летает. Я сам авиатор, и звук слышу хорошо», — отметил мужчина.
Хозяин квартиры, повреждённой дроном, рассказал о своём предчувствии перед атакой. Видео © Life.ru
Напомним, 11 марта ВСУ организовали масштабную атаку БПЛА на Россию. Всего было сбито 343 дрона. В Подмосковье наибольший ущерб был причинён трём муниципалитетам: Ленинскому городскому округу (город Видное), Домодедову и Раменскому. Наши системы ПВО смогли уничтожить 74 украинских дрона, летевших на столицу. В результате нападения погибли три человека, а 20 жителей Подмосковья, в том числе дети, получили ранения. В Госдуме назвали массированную атаку на Москву кровавым шоу Зеленского ради власти
Life.ru