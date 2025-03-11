Воробьёв назвал города, получившие наибольший ущерб от самой массированный атаки БПЛА

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. На этих территориях замечены сильнейшие повреждения, написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Например, в Видном известно о шести пострадавших, включая одного 4-летнего ребёнка. Врачи уже оказывают им необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Беспилотники в округе упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект» — пострадавших нет.

В Домодедово в результате атаки погиб один 38-летний местный житель — охранник. Также пострадали два человека, один из них — 50-летний мужчина находится в реанимации с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован. Также после атаки начался пожар на парковке — сгорели 20 машин.

«Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии — идёт операция», — написал Воробьёв.