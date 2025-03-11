Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 06:47

Воробьёв назвал города, получившие наибольший ущерб от самой массированный атаки БПЛА

Воробьёв: Три подмосковных города получили самый большой ущерб после атаки

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье самый большой ущерб получили три муниципалитета — Ленинский городской округ (город Видное), Домодедово и Раменское. На этих территориях замечены сильнейшие повреждения, написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Например, в Видном известно о шести пострадавших, включая одного 4-летнего ребёнка. Врачи уже оказывают им необходимую медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Беспилотники в округе упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект» — пострадавших нет.

В Домодедово в результате атаки погиб один 38-летний местный житель — охранник. Также пострадали два человека, один из них — 50-летний мужчина находится в реанимации с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован. Также после атаки начался пожар на парковке — сгорели 20 машин.

«Также в Домодедово БПЛА упали в частном секторе: в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, сейчас она в больнице в тяжёлом состоянии — идёт операция», — написал Воробьёв.

В Раменском известно о пятерых пострадавших с незначительными травмами. Повреждения получили семь квартир в жилой многоэтажке, ещё один БПЛА попал в частный дом, где в итоге загорелась кровля, но пожар локализовали.

Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой
Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой

Напомним, что в ночь на 11 марта было уничтожено 74 БПЛА украинских вооруженных сил на подлёте к Москве. Атака на столицу началась примерно в 4:30 утра. А за ночь системы ПВО сбили и нейтрализовали 337 дронов-камикадзе со стороны Украины в десяти регионах России. Life.ru представил основные моменты этой массированной атаки ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Воробьёв LIVE

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Андрей Воробьев
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar