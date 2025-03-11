Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой
Появилось видео с места атаки украинских БПЛА на дома в подмосковном Видном
Ночью произошла масштабная атака украинских беспилотников по Московской области. Корреспондент Life.ru с места событий продемонстрировала последствия ударов БПЛА.
Последствия ударов БПЛА. Видео © Life.ru
На видео следы атаки украинских беспилотников в городе видное Московской области. Некоторые беспилотники врезались прямо в жилые дома. После взрыва осколки падали на землю, где находились припаркованные автомобили.
По словам корреспондента, после обхода четырёх домов поблизости удалось выяснить, что люди пострадали в двух из них.
За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, летевших на Москву. Атака стартовала около 04:30 утра. Обломками БПЛА были повреждены дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно, что один человек в результате действий ВСУ погиб.
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