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Регион
11 марта, 05:21
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Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой

Появилось видео с места атаки украинских БПЛА на дома в подмосковном Видном

Ночью произошла масштабная атака украинских беспилотников по Московской области. Корреспондент Life.ru с места событий продемонстрировала последствия ударов БПЛА.

Последствия ударов БПЛА. Видео © Life.ru

На видео следы атаки украинских беспилотников в городе видное Московской области. Некоторые беспилотники врезались прямо в жилые дома. После взрыва осколки падали на землю, где находились припаркованные автомобили.

По словам корреспондента, после обхода четырёх домов поблизости удалось выяснить, что люди пострадали в двух из них.

Обломки БПЛА со взрывным устройством обнаружены в московском парке
Обломки БПЛА со взрывным устройством обнаружены в московском парке

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 69 украинских беспилотников, летевших на Москву. Атака стартовала около 04:30 утра. Обломками БПЛА были повреждены дом в Домодедово, крыша многоэтажки в Видном и жилой дом в Раменском. На данный момент известно, что один человек в результате действий ВСУ погиб.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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