Сожжённый фасад, битые авто: Life.ru публикует видеорепортаж с места атаки БПЛА под Москвой

На видео следы атаки украинских беспилотников в городе видное Московской области. Некоторые беспилотники врезались прямо в жилые дома. После взрыва осколки падали на землю, где находились припаркованные автомобили.

По словам корреспондента, после обхода четырёх домов поблизости удалось выяснить, что люди пострадали в двух из них.