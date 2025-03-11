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Регион
11 марта, 03:23
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Многоэтажка в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона

Один из атаковавших столицу беспилотников врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовская в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Пострадавшая многоэтажка в Москве. Фото Telegram / SHOT

Пострадавшая многоэтажка в Москве. Фото Telegram / SHOT

Всего на данный момент в Подмосковье сбито 60 беспилотников. Несколько волн атак отразили в течение ночи в Раменском и Домодедовском городском округах.

Момент уничтожения БПЛА в подмосковном Видном попал на камеры очевидцев
Момент уничтожения БПЛА в подмосковном Видном попал на камеры очевидцев

Атака на столицу началась ночью 11 марта. Также беспилотники были ликвидированы над Рязанью, в Тульской и Воронежской областях.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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