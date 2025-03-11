Многоэтажка в Москве получила повреждения от обломков сбитого дрона

Один из атаковавших столицу беспилотников врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на улице Домодедовская в Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

«На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Пострадавшая многоэтажка в Москве. Фото Telegram / SHOT

Всего на данный момент в Подмосковье сбито 60 беспилотников. Несколько волн атак отразили в течение ночи в Раменском и Домодедовском городском округах.