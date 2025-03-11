Момент уничтожения БПЛА в подмосковном Видном попал на камеры очевидцев

Очевидцы сняли момент уничтожения беспилотников в трёх районах Московской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в городе Видное дрон взорвался прямо около жилого дома.

Один из БПЛА рухнул на жилой дом в Видном. Видео © Telegram / SHOT

В деревне Сапроново обломки сбитого беспилотника врезались в верхние этажи жилого дома. Там осколками стекла усыпало весь двор.

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново. Видео © Telegram / SHOT

А в деревне Мисайлово Московской области обломки БПЛА рухнули на крышу жилой многоэтажки ЖК «Пригород Лесное». Там после случившегося начался пожар.

Момент взрыва БПЛА в деревне Мисайлово. Видео © Telegram / SHOT