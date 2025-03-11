Число сбитых в Подмосковье беспилотников выросло до 33
Силы ПВО Министерства обороны России продолжают отражать массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, удалось нейтрализовать ещё 7 вражеских дронов.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Изначально Собянин сообщал, что силы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников. После число сбитых дронов в Подмосковье увеличилось до 26.
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