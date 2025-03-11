Собянин сообщил об отражении атаки семи беспилотников в Подмосковье

Силы ПВО Минобороны в Раменском городском округе отразили атаку семи беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Ранее серия взрывов этой ночью прогремела над Курском и Курчатовым. В массированной атаке принимают участие БПЛА винтового и реактивного типа. Очевидцы рассказали, что было слышно минимум пять взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовым.