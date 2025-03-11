Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Курском и Курчатовым
Серия взрывов прогремела над Курском и Курчатовым. Система ПВО прямо сейчас сбивает воздушные цели, пишет SHOT.
Предварительно, в массированной атаке принимают участие БПЛА винтового и реактивного типа. Очевидцы рассказали, что было слышно минимум пять взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовым. В небе видны яркие вспышки. Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области.
В данный момент официальной информации не поступало.
Ранее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в небе над Воронежской областью. Пострадавших и разрушений нет, но опасность в регионе сохраняется.
Telegram / Минобороны России