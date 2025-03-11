Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Курском и Курчатовым

Предварительно, в массированной атаке принимают участие БПЛА винтового и реактивного типа. Очевидцы рассказали, что было слышно минимум пять взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовым. В небе видны яркие вспышки. Также о взрывах сообщают жители Октябрьского района Курской области.