Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал глава области в телеграм-канале.