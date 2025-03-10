Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области
Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал глава области в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.
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