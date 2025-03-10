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Регион
10 марта, 20:38

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

Дежурные силы ПВО в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», написал глава области в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что в городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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