Как попасть в отряд «Ночные ведьмы 2.0»: названы 4 критерия отбора

Желающие попасть в отряд «Ночные ведьмы 2.0», который принимает участие в СВО, должны пройти курсы управления БПЛА. Кроме того, чтобы присоединиться к женщинам-операторам беспилотников, желательно владеть навыками тактической медицины. Об этом рассказала командир отряда Юлия Губанова.

По её словам, также важно обладать хорошей физической подготовкой и не иметь проблем со здоровьем, так как женщинам приходится преодолевать большие расстояния и нести тяжёлое снаряжение. Суммарный вес обмундирования может достигать 20-25 килограммов, не считая вещей в руках, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».