Как попасть в отряд «Ночные ведьмы 2.0»: названы 4 критерия отбора
Желающие попасть в отряд «Ночные ведьмы 2.0» должны пройти курсы управления БПЛА
Желающие попасть в отряд «Ночные ведьмы 2.0», который принимает участие в СВО, должны пройти курсы управления БПЛА. Кроме того, чтобы присоединиться к женщинам-операторам беспилотников, желательно владеть навыками тактической медицины. Об этом рассказала командир отряда Юлия Губанова.
По её словам, также важно обладать хорошей физической подготовкой и не иметь проблем со здоровьем, так как женщинам приходится преодолевать большие расстояния и нести тяжёлое снаряжение. Суммарный вес обмундирования может достигать 20-25 килограммов, не считая вещей в руках, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
«Курсы управления БПЛА по времени длятся около месяца. Там дают первичные навыки управления БПЛА, чтобы здесь, на передовой, этому пришлось уделять как можно меньше внимания. В отряде же даётся больше тактической подготовки, проводится боевое слаживание», — отметила Губанова.
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Kandinsky 3.1 / Life.ru