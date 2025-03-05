Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы, нефтебазы и цеха сборки БПЛА ВСУ

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по объектам ВСУ: аэродромам, нефтебазе, цехам производства беспилотников, пунктам базирования катеров сил специальных операций украинской армии. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — доложили в военном ведомстве.

Также российские удары настигли штаб нацформирования «Кракен», скопления личного состава и военной техники противника и иностранных наёмников в 150 районах зоны СВО. Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерией ВС РФ.