Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы, нефтебазы и цеха сборки БПЛА ВСУ
Армия России за минувшие сутки нанесла удары по объектам ВСУ: аэродромам, нефтебазе, цехам производства беспилотников, пунктам базирования катеров сил специальных операций украинской армии. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ», — доложили в военном ведомстве.
Также российские удары настигли штаб нацформирования «Кракен», скопления личного состава и военной техники противника и иностранных наёмников в 150 районах зоны СВО. Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерией ВС РФ.
Ранее военный эксперт рассказал о продвижении российских подразделений в ЛНР. Нашим парням удалось улучшить позиции у Белогоровки и установить огневой контроль над большей частью логистических путей украинской группировки.
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