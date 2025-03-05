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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 марта, 10:08

Минобороны: ВС РФ поразили аэродромы, нефтебазы и цеха сборки БПЛА ВСУ

Армия России за минувшие сутки нанесла удары по объектам ВСУ: аэродромам, нефтебазе, цехам производства беспилотников, пунктам базирования катеров сил специальных операций украинской армии. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, нефтебазе, обеспечивающей горючим подразделения ВСУ, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ»,доложили в военном ведомстве.

Также российские удары настигли штаб нацформирования «Кракен», скопления личного состава и военной техники противника и иностранных наёмников в 150 районах зоны СВО. Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерией ВС РФ.

Новости СВО. Освобождена Андреевка, ВСУ бегут из Курской области в ДНР, Зеленский прогнулся без оружия США, 5 марта
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Ранее военный эксперт рассказал о продвижении российских подразделений в ЛНР. Нашим парням удалось улучшить позиции у Белогоровки и установить огневой контроль над большей частью логистических путей украинской группировки.

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Shutterstock / FOTODOM / Parfen

Юрий Лысенко
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