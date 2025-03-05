Армия России взяла под контроль все дороги в Белогоровку

Российские военные заняли более выгодное тактическое положение у Белогоровки в Луганской Народной Республики и взяли под огневой контроль практически все пути снабжения группировки ВСУ. О положении на этом участке фронта рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт, по которым украинские боевики осуществляют поставки материальных средств и проводят ротационные мероприятия», — уточнил он.

Марочко рассказал также, что наши бойцы круглосуточно мониторят. По его словам, взятие дорог под контроль затруднило командованию ВСУ ведение боевых действий и привело к росту потерь среди личного состава.