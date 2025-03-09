Казанские разработчики создали уникальные дроны и роверы для СВО

Казанские разработчики, при содействии Кулибин-клуба, представили новый грузовой ровер «Сверчок» и дрон-разведчик самолётного типа «Аватар». Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта 360.ru. Ровер «Сверчок» предназначен для помощи бойцам СВО в транспортировке грузов и боеприпасов, а также в эвакуации раненых.

Российские разработчики изобрели новый ровер для перевозки раненых. Видео © 360.ru

«Грузоподъёмность изделия — более 130 килограммов, максимальная скорость — до 25 километров в час. Ровер может отъезжать на расстояние более 10 километров от оператора», — сообщили в Народном фронте.

Ровер использует колёсную систему передвижения, что делает его конструкцию более лёгкой по сравнению с гусеничными вариантами. Это позволяет аппарату достигать больших скоростей и расходовать меньше энергии. По словам разработчика «Сверчка» Ивана Смирнова, независимая подвеска и высокий клиренс способствуют отличной проходимости и комфорту при движении, что, в свою очередь, уменьшает риск смещения при эвакуации раненых с переломами.

Ещё одно новаторское устройство — дрон «Аватар». Этот беспилотный летательный аппарат оборудован тремя камерами и способен поддерживать стабильную радиосвязь и видеосигнал на расстоянии до 40 километров. Разработкой этого дрона занимались студенты авиационного факультета из Казани.