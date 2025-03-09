Казанские разработчики создали уникальные дроны и роверы для СВО
Народный фронт: Ровер «Сверчок» разработан для эвакуации раненых на фронте
Казанские разработчики, при содействии Кулибин-клуба, представили новый грузовой ровер «Сверчок» и дрон-разведчик самолётного типа «Аватар». Об этом сообщила пресс-служба Народного фронта 360.ru. Ровер «Сверчок» предназначен для помощи бойцам СВО в транспортировке грузов и боеприпасов, а также в эвакуации раненых.
Российские разработчики изобрели новый ровер для перевозки раненых. Видео © 360.ru
«Грузоподъёмность изделия — более 130 килограммов, максимальная скорость — до 25 километров в час. Ровер может отъезжать на расстояние более 10 километров от оператора», — сообщили в Народном фронте.
Ровер использует колёсную систему передвижения, что делает его конструкцию более лёгкой по сравнению с гусеничными вариантами. Это позволяет аппарату достигать больших скоростей и расходовать меньше энергии. По словам разработчика «Сверчка» Ивана Смирнова, независимая подвеска и высокий клиренс способствуют отличной проходимости и комфорту при движении, что, в свою очередь, уменьшает риск смещения при эвакуации раненых с переломами.
Ещё одно новаторское устройство — дрон «Аватар». Этот беспилотный летательный аппарат оборудован тремя камерами и способен поддерживать стабильную радиосвязь и видеосигнал на расстоянии до 40 километров. Разработкой этого дрона занимались студенты авиационного факультета из Казани.
Ранее Life.ru рассказывал, что в России представили новые разработки для защиты техники и людей от налётов беспилотников ВСУ. Среди нововведений — сеть «Дарвин» и бронешторы. Военные обеспечивают защиту своей техники с помощью стальных «мангалов», которые могут скрыть машины, но не смогут защитить гражданских людей и объекты. Тем не менее, новая сеть способна обеспечить безопасность населения от самых мощных беспилотников.
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