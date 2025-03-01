Новая тактика российских штурмовиков восхитила западных аналитиков

Военнослужащие ВС РФ начали чаще брать с собой FPV-дроны в наступательные операции. Новая тактика позволяет операторам БПЛА в тылу гораздо быстрее поражать цели перед пехотой. Этот лайфхак значительно повысил эффективность беспилотников в атаке, считают аналитик Forbes.

«Подход, при котором пехотинцы переносят дроны в зону боевых действий, является редким примером того, как дроны могут быть полезны в наступлении, а не в обороне», — говорится в статье.

Эксперты Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) же утверждают, что такое использование дронов стало своего рода «интеллектуальной» поддержкой для пехоты, давая возможность быстро нейтрализовать цели, которые могли бы затруднить продвижение войск.