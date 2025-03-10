«Случилось самое страшное — в городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи», —

А ранее Life.ru сообщал, что с начала специальной операции 496 граждан Курской области стали жертвами атак ВСУ, среди которых 191 человек погиб. Также с августа 2024 года свыше 152 тысяч жителей приграничных районов региона были вынуждены покинуть свои дома, чтобы избежать угрозы со стороны режима Зеленского.