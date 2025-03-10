Гладков: Мирный житель погиб в Шебекине после удара БПЛА ВСУ
В городе Шебекино в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное — в городе Шебекино погиб мирный житель в результате сброса взрывного устройства с беспилотника. Мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи», —
написал Гладков у себя в телеграм-канале.
А ранее Life.ru сообщал, что с начала специальной операции 496 граждан Курской области стали жертвами атак ВСУ, среди которых 191 человек погиб. Также с августа 2024 года свыше 152 тысяч жителей приграничных районов региона были вынуждены покинуть свои дома, чтобы избежать угрозы со стороны режима Зеленского.
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