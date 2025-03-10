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10 марта, 05:41

Губернатор раскрыл ситуацию на нефтезаводе в Новокуйбышевске после атаки ВСУ

Федорищев: ВСУ пытались атаковать предприятия в Самарской области

Украинские военные ночью предприняли попытку атаковать предприятия в Новокуйбышевске Самарской области. Уничтожено три беспилотника, сама мишень ВСУ повреждений не получила, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на своей странице во «ВКонтакте».

«Враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три БПЛА. Возгораний, повреждений – нет, всё в штатном режиме», — пишет самарский губернатор.

Ночью стало известно, что серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском. Местные жители также слышали характерный для БПЛА звук. По данным Life.ru, целью ВСУ стал нефтеперерабатывающий завод.

Девять украинских дронов проиграли в дуэли с российской ПВО этой ночью
Девять украинских дронов проиграли в дуэли с российской ПВО этой ночью
Обложка ©

flickr / James Blackmore

Андрей Бражников
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