Губернатор раскрыл ситуацию на нефтезаводе в Новокуйбышевске после атаки ВСУ

Украинские военные ночью предприняли попытку атаковать предприятия в Новокуйбышевске Самарской области. Уничтожено три беспилотника, сама мишень ВСУ повреждений не получила, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на своей странице во «ВКонтакте».

«Враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три БПЛА. Возгораний, повреждений – нет, всё в штатном режиме», — пишет самарский губернатор.