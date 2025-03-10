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Регион
10 марта, 04:28

Девять украинских дронов проиграли в дуэли с российской ПВО этой ночью

Минобороны сообщило об уничтожении девяти украинских дронов за ночь

Расчёты систем противовоздушной обороны пресекли попытку девяти украинских беспилотников атаковать территорию России в ночь на 10 марта. О результативной работе зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

Три вражеских дрона удалось уничтожить над Самарской областью, ещё по два — над Воронежской и Орловской. Обломки двух оставшихся рухнули на Белгородчине и Курщине.

ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Воронежскую область беспилотниками

Напомним, что днём ранее силы ПВО сбили 228 украинских беспилотников, а также бомбу JDAM и два американских снаряда HIMARS. 99 из уничтоженных БПЛА были поражены вне зоны СВО.

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Telegram / Минобороны России

Антон Голыбин
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