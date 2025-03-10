Девять украинских дронов проиграли в дуэли с российской ПВО этой ночью

Расчёты систем противовоздушной обороны пресекли попытку девяти украинских беспилотников атаковать территорию России в ночь на 10 марта. О результативной работе зенитчиков отчитались в Минобороны РФ.

Три вражеских дрона удалось уничтожить над Самарской областью, ещё по два — над Воронежской и Орловской. Обломки двух оставшихся рухнули на Белгородчине и Курщине.