Силы ПВО за сутки сбили 228 дронов ВСУ, авиабомбу JDAM и два снаряда HIMARS

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 228 украинских беспилотников, а также бомбу JDAM и два американских снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 БПЛА самолётного типа, в том числе 99 вне зоны СВО», — говорится в сообщении.