Силы ПВО за сутки сбили 228 дронов ВСУ, авиабомбу JDAM и два снаряда HIMARS
За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 228 украинских беспилотников, а также бомбу JDAM и два американских снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 БПЛА самолётного типа, в том числе 99 вне зоны СВО», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что за всё время проведения специальной военной операции было уничтожено 656 самолётов, 283 вертолёта, 45 877 БПЛА, 600 зенитных ракетных комплексов и свыше 22 тысяч танков.
Ранее Life.ru сообщал, что накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня ВС РФ взяли под контроль ещё одно село в Курской области.
Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin