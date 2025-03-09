Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 12:17

Силы ПВО за сутки сбили 228 дронов ВСУ, авиабомбу JDAM и два снаряда HIMARS

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 228 украинских беспилотников, а также бомбу JDAM и два американских снаряда HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 БПЛА самолётного типа, в том числе 99 вне зоны СВО», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что за всё время проведения специальной военной операции было уничтожено 656 самолётов, 283 вертолёта, 45 877 БПЛА, 600 зенитных ракетных комплексов и свыше 22 тысяч танков.

Почти 90 беспилотников ВСУ сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами
Почти 90 беспилотников ВСУ сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами

Ранее Life.ru сообщал, что накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек. Сегодня ВС РФ взяли под контроль ещё одно село в Курской области.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Мария Любицкая
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