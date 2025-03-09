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8 МАРТА

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Регион
9 марта, 05:51

Почти 90 беспилотников ВСУ сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами

МО: Силы ПВО за ночь сбили 88 украинских беспилотников над российскими регионами

В течение ночи над российскими регионами средства противовоздушной обороны успешно сбили 88 беспилотников, принадлежащих Украине. Об этом информировало Министерство обороны России.

Согласно данным ведомства, с 20:00 по московскому времени 8 марта до 07:00 9 марта дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 88 украинских БПЛА. Из них 52 были сбиты над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.

Под Ростовом после падения БПЛА загорелся частный дом
Под Ростовом после падения БПЛА загорелся частный дом

Об уничтожении беспилотников в Рязанской и Воронежской областях сообщалось ранее. Обошлось без пострадавших.

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Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Оксана Попова
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