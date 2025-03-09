Почти 90 беспилотников ВСУ сбиты за ночь силами ПВО над российскими регионами

Согласно данным ведомства, с 20:00 по московскому времени 8 марта до 07:00 9 марта дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили 88 украинских БПЛА. Из них 52 были сбиты над Белгородской областью, 13 — над Липецкой областью, девять — над Ростовской областью, восемь — над Воронежской областью, три — над Астраханской областью, а по одному беспилотнику было уничтожено в Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.