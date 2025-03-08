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8 марта, 19:08

Под Ростовом после падения БПЛА загорелся частный дом

Слюсарь: В селе Ряженое после падения БПЛА возник пожар в частном доме

В Ростовской области возник пожар в частном доме в селе Ряженое после падения украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он также уточнил, что по области была объявлена беспилотная опасность.

«В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме», — написал врио губернатора в своём телеграм-канале.

Пожарные расчёты справились с локализацией возгорания, никто не пострадал. В связи с инцидентом местные власти решили отселить семью, которая проживала в пострадавшем доме, а также жителей нескольких домов, расположенных поблизости. Утром муниципальная комиссия планирует провести оценку ущерба, добавил Слюсарь.

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Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали село Махов Колодезь Курской области. В результате обстрела повреждены 14 домов, посечены фасады и выбиты окна. Среди жителей посёлка погибших и пострадавших нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Алена Пенчугина
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