Под Ростовом после падения БПЛА загорелся частный дом

В Ростовской области возник пожар в частном доме в селе Ряженое после падения украинского БПЛА. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он также уточнил, что по области была объявлена беспилотная опасность.

«В селе Ряженое Матвеево-Курганского района из-за падения БПЛА при отражении атаки возник пожар в частном доме», — написал врио губернатора в своём телеграм-канале.

Пожарные расчёты справились с локализацией возгорания, никто не пострадал. В связи с инцидентом местные власти решили отселить семью, которая проживала в пострадавшем доме, а также жителей нескольких домов, расположенных поблизости. Утром муниципальная комиссия планирует провести оценку ущерба, добавил Слюсарь.