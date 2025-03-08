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8 марта, 17:19

ВСУ атаковали село в Курской области, повреждено более 10 жилых домов

Хинштейн: ВСУ атаковали курское село Махов Колодезь, повреждено 14 жилых домов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Махов Колодезь Курской области. 14 домов повреждены в результате обстрела, посечены фасады и выбиты окна. Среди жителей посёлка погибших и пострадавших нет. Об этом рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населённого пункта повреждено 14 домов по улице Новоселовка – посечены фасады, выбиты окна. Слава Богу, пострадавших и раненых среди жителей нет» — написал Хинштейн.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали село в Курской области, пострадали двое супругов. У 51-летней женщины зафиксированы осколочные ранения живота, руки и ноги, а у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины.

ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области
ВСУ ударили по трём населённым пунктам в Белгородской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Полина Никифорова
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