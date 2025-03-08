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8 марта, 08:46

Супружеская пара ранена при атаке дронов ВСУ по курскому селу

Хинштейн: Дроны ВСУ атаковали село в Курской области, пострадали двое супругов

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали село в Курской области, два человека пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки украинских дронов в селе Гирьи Беловского района ранены двое супругов», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что у 51-летней женщины зафиксированы осколочные ранения живота, руки и ноги, а у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. В настоящее время супруги находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, дрон ВСУ повредил автомобиль, водитель не ранен.

В Льговском районе Курской области женщину ранило миной «лепесток»
В Льговском районе Курской области женщину ранило миной «лепесток»

А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области. Медики не пострадали. У спецтранспорта посечено стекло и зеркало заднего вида.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дарья Нарыкова
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