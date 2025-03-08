Супружеская пара ранена при атаке дронов ВСУ по курскому селу

Хинштейн уточнил, что у 51-летней женщины зафиксированы осколочные ранения живота, руки и ноги, а у 56-летнего мужчины — множественные осколочные грудной клетки, головы и спины. В настоящее время супруги находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Кроме того, дрон ВСУ повредил автомобиль, водитель не ранен.