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6 марта, 23:15

В Льговском районе Курской области женщину ранило миной «лепесток»

В Льговском районе Курской области 45-летняя женщина наступила на мину «лепесток». С минно-взрывной травмой и повреждением стопы её оперативно доставили в Курскую областную больницу.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Он также обратился к жителям области с просьбой не ходить в «серую зону»

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«Дорогие друзья, хочу вновь предостеречь всех вас! Противник применяет коварные методы, чтобы причинить вред мирным людям, разрушить инфраструктуру и дома. Пожалуйста, избегайте возврата в «серую зону» — это реальная угроза вашему здоровью и жизни!»написал Хинштейн в Telegram-канале.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник сообщил, что Киев перемещает боеспособные подразделения, снимая их с других участков фронта, в сторону Курской области. Он отметил, что ситуация в приграничных районах Курска стала критической.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / crordx

Лия Мурадьян
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