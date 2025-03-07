В Льговском районе Курской области женщину ранило миной «лепесток»

В Льговском районе Курской области 45-летняя женщина наступила на мину «лепесток». С минно-взрывной травмой и повреждением стопы её оперативно доставили в Курскую областную больницу.

Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает. Он также обратился к жителям области с просьбой не ходить в «серую зону»

«Дорогие друзья, хочу вновь предостеречь всех вас! Противник применяет коварные методы, чтобы причинить вред мирным людям, разрушить инфраструктуру и дома. Пожалуйста, избегайте возврата в «серую зону» — это реальная угроза вашему здоровью и жизни!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.