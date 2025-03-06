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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 09:48

ВСУ накрыли огнём товарищей, сдавшихся в плен нашим разведчикам под Курском

Уссурийские десантники пленили 10 бойцов ВСУ во время штурма в Курской области

Четверо бойцов 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ГРВ «Север» в ходе штурма лесополосы захватили в плен 10 украинских бойцов и продолжили выполнение боевой задачи в курском приграничье. Об этом сообщил помощник главы разведки с позывным Зенит.

«Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырёх человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций противника. Проходя от позиции к позиции, были взяты в плен порядка десяти человек, военнослужащих Вооружённых сил Украины»,объяснил он в беседе с РИА «Новости».

Зенит добавил, что пока наши эвакуировали сдавшихся украинских военных, на группу совершил налёт гексакоптер «Баба Яга», с которого ВСУ стали сбрасывать мины. Двое российских разведчиков быстро сориентировались в ситуации и накрыли одного из пленных теплоизоляционным одеялом. Противник начал обстреливать группу миномётом, смертельно ранив двух сдавшихся сослуживцев.

Морпехи захватили в плен 11 ВСУшников в лесу под Суджей
Морпехи захватили в плен 11 ВСУшников в лесу под Суджей

Ранее стало известно, как группа «Бесстрашные» ГРВ Север поразила позиции ВСУ в Курской области. По укрывавшимся в домах в Лебедевке противнику ударили дронами. Камера сняла, как украинский военнослужащий застрелил раненного атакой БПЛА товарища, даже не попытавшись его эвакуировать.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Юрий Лысенко
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