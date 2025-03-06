ВСУ накрыли огнём товарищей, сдавшихся в плен нашим разведчикам под Курском

Четверо бойцов 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ГРВ «Север» в ходе штурма лесополосы захватили в плен 10 украинских бойцов и продолжили выполнение боевой задачи в курском приграничье. Об этом сообщил помощник главы разведки с позывным Зенит.

«Поступила задача выдвинуться группе в количестве четырёх человек в одну из лесополос для проведения разведывательно-поисковых действий. В ходе выдвижения были обнаружены несколько оборудованных позиций противника. Проходя от позиции к позиции, были взяты в плен порядка десяти человек, военнослужащих Вооружённых сил Украины», — объяснил он в беседе с РИА «Новости».

Зенит добавил, что пока наши эвакуировали сдавшихся украинских военных, на группу совершил налёт гексакоптер «Баба Яга», с которого ВСУ стали сбрасывать мины. Двое российских разведчиков быстро сориентировались в ситуации и накрыли одного из пленных теплоизоляционным одеялом. Противник начал обстреливать группу миномётом, смертельно ранив двух сдавшихся сослуживцев.