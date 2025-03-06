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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 марта, 05:39

Морпехи захватили в плен 11 ВСУшников в лесу под Суджей

Более 10 бойцов ВСУ сдались в плен морпехам группировки ВС РФ «Север» у Суджи

Более 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север» в районе Суджи Курской области. Об этом сообщают с фронта российские бойцы «‎Бесстрашных».

«Морские пехотинцы Северян смогли существенно продвинуться в лесном массиве на юге Суджанского района и захватить в плен 11 ВСУшников», — уточнили «Бесстрашные» из группировки войск «Север».

Также ВСУ пытаются перебросить новые силы в Суджанское приграничье. Большинство новобранцев – это насильно мобилизованные украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, пишут бойцы.

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Напомним, на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Им пообещали дать миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя выплатами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Накануне стало известно, что командиры ВСУ бросили в бой против российских морпехов под Суджей 18-летних солдат.

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shutterstock / Parilov

Андрей Бражников
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