Более 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен морским пехотинцам группировки «Север» в районе Суджи Курской области. Об этом сообщают с фронта российские бойцы «‎Бесстрашных».

Также ВСУ пытаются перебросить новые силы в Суджанское приграничье. Большинство новобранцев – это насильно мобилизованные украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, пишут бойцы.

Напомним, на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Им пообещали дать миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя выплатами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. Накануне стало известно, что командиры ВСУ бросили в бой против российских морпехов под Суджей 18-летних солдат.