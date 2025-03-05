Сделайте выводы: Пленный боец ВСУ рассказал, как его отряд начали бомбить сослуживцы

Сдавшийся в плен боец 95-й ОДШБр ВСУ Сергей Андреев рассказал, как не получил полагающийся ему отпуск после ранения, ушёл в отгул, не дожидаясь рапорта, из-за чего не получил причитающихся выплат. После этого его отправили в Курскую область, где боец сдался в плен Армии России, опасаясь, что его, как дезертира, убьют собственные сослуживцы. Видео допроса опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Украинский военнопленный Сергей Андреев рассказал, как его пытались убить сослуживцы. Видео © Telegram / Минобороны России

Андреев сообщил, что направил в военкомат рапорт на отпуск, после того как командование одобрило ему отгул на 30 дней, однако «рапорт не прошёл», так что мужчина ушёл самовольно. Результатом стало то, что бойца лишили выплат за ранение.

После лечения он вернулся в часть, а уже на следующий день был отправлен на позиции ВСУ в курском приграничье, где позже сдался в плен подразделениям ГРВ «Север» ВС РФ. Андреев понимал, что это единственный для него способ остаться в живых.

«Как только на наши позиции зашли северяне (бойцы ГРВ «Север». — Прим. Life.ru), по нам начали отрабатывать свои же дроны и миномёты. Нас там никто за людей не считает. Нас добивали наши же, они даже не знали, живы мы или нет. Из 12 человек выжил только я», — поделился военнопленный.