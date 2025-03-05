Пленный боец ВСУ из Киева отказался от обмена и захотел примкнуть к Армии России

Киевлянин, насильно мобилизованный в ходе рейдов ТЦК, попав в плен к ВС РФ, заявил, что не хочет возвращаться на Украину. Вместо этого он изъявил желание присоединиться к российской армии.

Киевлянин о российской армии. Видео © Telegram / Южный рубеж

Олег Белоусов родом из Киева. Он, как и многие другие жители Украины, был против своей воли мобилизован сотрудниками ТЦК.

«ТЦКшники-(неприятные люди)... Знаешь, мама, как это всё происходило. Они меня отправили на войну насильно, незаконно. Хочу остаться в России, хочу служить в Российской армии», — заявил пленный.