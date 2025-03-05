Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 10:54

Пленный боец ВСУ из Киева отказался от обмена и захотел примкнуть к Армии России

Киевлянин, насильно мобилизованный в ходе рейдов ТЦК, попав в плен к ВС РФ, заявил, что не хочет возвращаться на Украину. Вместо этого он изъявил желание присоединиться к российской армии.

Киевлянин о российской армии. Видео © Telegram / Южный рубеж

Олег Белоусов родом из Киева. Он, как и многие другие жители Украины, был против своей воли мобилизован сотрудниками ТЦК.

«ТЦКшники-(неприятные люди)... Знаешь, мама, как это всё происходило. Они меня отправили на войну насильно, незаконно. Хочу остаться в России, хочу служить в Российской армии», — заявил пленный.

Пленный ВСУшник рассказал о приказе командования держать оборону без оружия
Пленный ВСУшник рассказал о приказе командования держать оборону без оружия

Ранее пленный боец ВСУ заявил, что многие украинцы хотели бы по итогам конфликта присоединения всей Украины к России. Он сказал, что украинские военнослужащие должны развернуться и пойти с оружием на Киев, чтобы положить конец войне.

Обложка ©

Telegram / Южный рубеж

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar