Пленный боец ВСУ из Киева отказался от обмена и захотел примкнуть к Армии России
Киевлянин, насильно мобилизованный в ходе рейдов ТЦК, попав в плен к ВС РФ, заявил, что не хочет возвращаться на Украину. Вместо этого он изъявил желание присоединиться к российской армии.
Киевлянин о российской армии. Видео © Telegram / Южный рубеж
Олег Белоусов родом из Киева. Он, как и многие другие жители Украины, был против своей воли мобилизован сотрудниками ТЦК.
«ТЦКшники-(неприятные люди)... Знаешь, мама, как это всё происходило. Они меня отправили на войну насильно, незаконно. Хочу остаться в России, хочу служить в Российской армии», — заявил пленный.
Ранее пленный боец ВСУ заявил, что многие украинцы хотели бы по итогам конфликта присоединения всей Украины к России. Он сказал, что украинские военнослужащие должны развернуться и пойти с оружием на Киев, чтобы положить конец войне.
Telegram / Южный рубеж