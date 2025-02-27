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Регион
27 февраля, 07:28

«ВСУ должны идти на Киев»: Пленный призвал включить всю Украину в состав России

Пленный Высоцкий: Немало украинцев хотят, чтобы вся Незалежная вошла в состав РФ

Многие украинцы хотели бы, чтобы по завершении конфликта Украина полностью присоединилась к России. Об этом заявил пленный украинский солдат Александр Высоцкий, слова которого публикует Минобороны РФ.

«Многие очень хотят, чтобы вся Украина вошла в состав Российской Федерации. Вся Одесская область забита кладбищами, ребятами, которых привозят с войны. Кладбища эти растут, как грибы. Потому что за эти 30 лет реально ничего не изменилось», — подчеркнул боец ВСУ.

По его словам, Украина не построила никаких новых фабрик, а старые либо разрушаются, либо продаются, как заводы с портами. Отдельным бессмысленным варварством является тренд на снос памятников российским историческим личностям, который киевский режим раскрутил по всей Украине, считает Высоцкий.

Он также отметил, что за всё время службы так и не встретил никого из офицерского состава. Это позволяет сделать вывод о том, что все военачальники прячутся далеко в тылу, не высовывая носа.

Самого Высоцкого схватили на улице сотрудники ТЦК, после чего он был отправлен в Курскую область, а конкретно — в посёлок Малая Локня. Мобилизованный рассказал, что удерживать её было невозможно, так как там отсутсовали всяческие укрепления, не было даже окопов.

«ВСУ должны собраться и идти на Киев, чтобы эту войну закончить», — утверждает украинец.

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Кажется, что с такой политикой народный бунт — это скорее дело времени, однако на Украине уже довольно давно в армию забирают всех, кто попадётся на улице или рабочем месте сотрудникам ТЦК. Иногда у жителей сдают нервы. Ранее в Николаеве женщина подорвала группу военных вместе с собой, когда узнала о смерти своего насильно мобилизованного сына.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Владимир Озеров
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