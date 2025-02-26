«Вылавливают всех»: Пленённый под Курском десантник ВСУ боится обмена
Пленный боец ВСУ Чумак рассказал о насильственной мобилизации на Украине
Попавший в плен ВС РФ военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады Вооружённых сил Украины Александр Чумак признался, что на территории Украины проводится насильственная мобилизация. Всех мужчин без разбора ловят на улицах городов или рабочих местах, после чего отправляют в ряды ВСУ.
Во время допроса военнопленный рассказал, что трудился на заводе, когда в один из дней его поймала полиция и отвезла в военкомат. Оттуда, по словам Чумака, его отправили в Полтаву, а после — в Харьковскую область. Ещё неделю боец ВСУ пробыл в посёлке Капитановка. Затем его подразделение было переброшено в Курскую область, где Чумака взяли в плен.
«Нас отправили в Курскую область. И в итоге мы оказались в плену. Мы собирались сдаться в плен, ну так и взяли в плен. В плену хорошо относятся, кормят, поят, помыться дают, тут с этим всё хорошо», — говорит на видео МО РФ Чумак.
Также солдат украинской армии добавил, что всех мужчин мобилизуют без разбора. На фронте могут оказаться даже те, кто уже был в плену.
«По мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз. <...> Вылавливают и даже тех, кто был в плену», — рассказал пленный.
Ранее стало известно, что для заполнения пустых мест в рядах украинской армии местные территориальные центры комплектования мобилизуют не только пригодных к военной службе, но и пожилых людей, а также немощных стариков, которые не могут ходить. Некоторые украинцы настолько боятся беспорядочной мобилизации, что не выходят из дома по несколько лет.
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