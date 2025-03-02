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2 марта, 13:18

Пленный ВСУшник рассказал о приказе командования держать оборону без оружия

ТАСС: Командование ВСУ велело расчёту гранатомёта удерживать позиции без оружия

Пленный украинский военнослужащий Ярослав Ермолюк поделился информацией о том, как его командование велело удерживать позиции расчёта гранатомёта Mk 19, даже после уничтожения их оружия. Его слова приводит ТАСС. Ермолюк подчеркнул, что эти события происходили в посёлке Двуречная, расположенном в Харьковской области.

«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — сказал Ермолюк во время допроса.

По словам пленного, за более чем два года службы он пришёл к выводу, что командование ВСУ не заботится о своих подчинённых. Он также упомянул о массовой мобилизации и дезертирстве, вызванных хаосом в армии. В результате его группа решила сдаться в плен, не оказывая сопротивления.

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Ранее стало известно, что для заполнения пустых мест в рядах украинской армии местные территориальные центры комплектования мобилизуют не только пригодных к военной службе, но и пожилых людей, а также немощных стариков, которые не могут ходить. Некоторые украинцы настолько боятся беспорядочной мобилизации, что не выходят из дома.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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