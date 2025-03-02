Пленный ВСУшник рассказал о приказе командования держать оборону без оружия

Пленный украинский военнослужащий Ярослав Ермолюк поделился информацией о том, как его командование велело удерживать позиции расчёта гранатомёта Mk 19, даже после уничтожения их оружия. Его слова приводит ТАСС. Ермолюк подчеркнул, что эти события происходили в посёлке Двуречная, расположенном в Харьковской области.

«У нас был разбит Мк-19. На вопрос руководству, что делать, они сказали: занимать позиции, держать оборону», — сказал Ермолюк во время допроса.

По словам пленного, за более чем два года службы он пришёл к выводу, что командование ВСУ не заботится о своих подчинённых. Он также упомянул о массовой мобилизации и дезертирстве, вызванных хаосом в армии. В результате его группа решила сдаться в плен, не оказывая сопротивления.