Пленный Кузнецов: ВСУ использовали рабочих из Сумской области как живой щит

Во время вторжения в Курскую область ВСУ использовали дорожных рабочих из Сумской области как живой щит. Об этом рассказал пленный Сергей Кузнецов, служивший в 67-й бригаде украинских вооружённых сил в Изюме.

Мужчина рассказал, что его поймали военкомы и вручили повестку. На гражданке Кузнецов жил в селе и работал трактористом.

«Были на сборном пункте, потом приехали и забрали в город Изюм. Служили там, пока не попали в Сумскую область. Нас расположили в дорожном отделе для того, чтобы дорожников использовать как живой щит», — сказал пленный на видео, опубликованном Минобороны России.

По его словам, украинские командиры бросают в штурмы и ремонтников техники, и солдат предпенсионного возраста. Сам Кузнецов попал в плен после того, как получил ранение от гранаты, залетевшей в блиндаж. Российские военные оказали ему первую помощь, добавил пленный.