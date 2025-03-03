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Специальная военная операция (СВО)

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3 марта, 08:16

Пленный Кузнецов: ВСУ использовали рабочих из Сумской области как живой щит

Во время вторжения в Курскую область ВСУ использовали дорожных рабочих из Сумской области как живой щит. Об этом рассказал пленный Сергей Кузнецов, служивший в 67-й бригаде украинских вооружённых сил в Изюме.

Мужчина рассказал, что его поймали военкомы и вручили повестку. На гражданке Кузнецов жил в селе и работал трактористом.

«Были на сборном пункте, потом приехали и забрали в город Изюм. Служили там, пока не попали в Сумскую область. Нас расположили в дорожном отделе для того, чтобы дорожников использовать как живой щит», — сказал пленный на видео, опубликованном Минобороны России.

По его словам, украинские командиры бросают в штурмы и ремонтников техники, и солдат предпенсионного возраста. Сам Кузнецов попал в плен после того, как получил ранение от гранаты, залетевшей в блиндаж. Российские военные оказали ему первую помощь, добавил пленный.

Пленный ВСУшник рассказал о приказе командования держать оборону без оружия
Пленный ВСУшник рассказал о приказе командования держать оборону без оружия

Ранее пленный боец ВСУ раскрыл стоимость отсрочки от службы. Сам он отказался, потому что не имел столько наличных.

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Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Maksymchuk

Никита Никонов
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