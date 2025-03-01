Пленный боец ВСУ раскрыл стоимость отсрочки от службы в ВСУ

Пленный военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Злепко рассказал, что при призыве в военкомате ему предложили купить отсрочку от службы за 10 тысяч долларов (более 882 тысяч рублей). Об этом сообщило Минобороны России.

«Сзади из-за угла подъехала машина ТЦК [территориального центра комплектования, аналога военкоматов], [меня] пробили по базе данных, сказали, что я уклонист. Я из Донецкой области. Мне говорят, поехали в военкомат, формально распишешься и всё. Так я под этим предлогом сел в автомобиль, привезли в военкомат и больше не выпускали», — рассказал военнослужащий.

Злепко уточнил, что в военкомате ему предложили отсрочку от службы в ВСУ за десять тысяч долларов, но он отказался, так как не имел наличных. По словам пленного военнослужащего, в их ТЦК забирают, в основном, средний и низший классы.

Боец дополнил, что попал в плен к ВС России после обстрела. По его словам, он шёл на позиции с двумя сослуживцами, одного ранили, а другой погиб. Злепко помог пострадавшему солдату и предложил сдаться в плен, но тот отказался. В результате военный в одиночку пошёл в сторону позиций российских войск.