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20 февраля, 16:37

Боец ВСУ занял деньги у пенсионерки из Курахово, чтобы дать взятку и сбежать

Украинский военнослужащий, оказавшийся в плену у российских военных в районе Курахово, ДНР, рассказал об обстоятельствах своего побега из рядов ВСУ. Он признался, что для того, чтобы самовольно покинуть расположение войск, ему пришлось дать взятку командиру. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики.

Пленный рассказал в деталях, что для осуществления задуманного побега он передал своему комбату крупную сумму в размере 50 000 украинских гривен (чуть больше 106 тысяч рублей). По его словам, эти деньги он смог раздобыть, взяв в долг их пенсионерки из Курахово.

«Я заключил контракт на три года. На семь тысяч гривен. Комбат «Маэстро» за 50 тысяч гривен (отпустил домой. — Прим. Life.ru). Деньги попросил у бабушки», — цитирует слова бойца ВСУ издание РИА «Новости».

После допроса, пленного передали в руки спецслужбам. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению его причастности к совершению преступлений против жителей Донбасса.

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Ранее стало известно, что в освобождённом Курахово была найдена табличка американского агентства по международному развитию USAID. Структура считается организатором и спонсором переворотов, угодных властям США, во всём мире».

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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Ольга Сливченко
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