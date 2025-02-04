Следы скандального американского агентства USAID нашли в освобождённом Курахово
Глава ДНР Пушилин показал табличку американского агентства USAID в Курахово
Пушилин указывает на табличку USAID на одном из зданий в Курахово. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин показал табличку американского агентства по международному развитию USAID в Курахово. Он отметил, что именно данная структура является «организатором и спонсором проамериканских переворотов во всем мире». Об этом Пушилин написал в своём телеграм-канале.
«Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово «развитие» хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID всё делало наоборот — разваливало, в том числе и страны, создавая разветвлённые сети «независимых» СМИ и соцмедиа с чёткими инструкциями по манипулированию общественным сознанием», — написал Пушилин.
Глава ДНР сослался на данные, опубликованные новым главой Минздрава США Робертом Кеннеди-младшим, согласно которым через USAID американские власти потратили 5 миллиардов долларов на переворот на Украине в 2014 году. Также Пушилин подчеркнул, что есть много доказательств оказания организацией давления на независимые СМИ, чтобы заставить их скрывать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области.
Пушилин добавил, что уже давно пытался осветить всю правду о деятельности USAID, но его не слышали. Однако «лучше поздно, чем никогда».
Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск начал кампанию против USAID. По его мнению, агентство превратилось в «гнездо радикальных левых марксистов». Бизнесмен считает, что деньги налогоплательщиков США, использовались для финансирования исследований в области биологического оружия. Маск анонсировал ликвидацию USAID. Агентство временно возглавил госсекретарь США Марко Рубио.
Напомним, что российские бойцы освободили Курахово 6 января. Именно в этот день в городе начал развеваться бело-сине-красный триколор. Важнейший логистический узел Вооружённые силы Украины (ВСУ) обороняли отчаянно, но не смогли удержать. 13 января началась эвакуация мирных жителей из освобождённого Курахово.