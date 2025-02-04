Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин показал табличку американского агентства по международному развитию USAID в Курахово. Он отметил, что именно данная структура является «организатором и спонсором проамериканских переворотов во всем мире». Об этом Пушилин написал в своём телеграм-канале.

«Сколько бед наделала эта организация, мы знаем не понаслышке. Слово «развитие» хочется взять в кавычки, потому что на деле USAID всё делало наоборот — разваливало, в том числе и страны, создавая разветвлённые сети «независимых» СМИ и соцмедиа с чёткими инструкциями по манипулированию общественным сознанием», — написал Пушилин.

Глава ДНР сослался на данные, опубликованные новым главой Минздрава США Робертом Кеннеди-младшим, согласно которым через USAID американские власти потратили 5 миллиардов долларов на переворот на Украине в 2014 году. Также Пушилин подчеркнул, что есть много доказательств оказания организацией давления на независимые СМИ, чтобы заставить их скрывать преступления ВФУ в Донбассе, Запорожье, Херсоне, Курской области.