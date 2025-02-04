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4 февраля, 00:20

Трамп назначил Рубио временным главой USAID

Марко Рубио. Обложка © state.gov

Марко Рубио. Обложка © state.gov

Американский лидер Дональд Трамп назначил Марко Рубио временным руководителем Агентства международного развития (USAID). Таким образом, президент инициировал процесс пересмотра затрат на международную помощь, сообщает Госдепартамент.

«USAID давно отошло от своей основной задачи — ответственного продвижения интересов Соединённых Штатов на мировой арене. В настоящее время очевидно, что значительное количество средств агентства не соответствует ключевым интересам страны», — говорится в заявлении Госдепа.

Сайт американского агентства USAID, помогающего Украине, перестал работать
Сайт американского агентства USAID, помогающего Украине, перестал работать

После своего назначения Рубио проинформировал Конгресс о том, что проводится ревизия деятельности USAID в области международной помощи с целью возможной реструктуризации.

Напомним, борьбу с USAID начал миллиардер Илон Маск. По его мнению, агентство превратилось в «змеиное гнездо радикально левых марксистов». Он считает, что деньги американского народа контора спускала на финансирование исследований биологического оружия. Бизнесмен уже анонсировал ликвидацию USAID.

Лия Мурадьян
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