Трамп назначил Рубио временным главой USAID

Американский лидер Дональд Трамп назначил Марко Рубио временным руководителем Агентства международного развития (USAID). Таким образом, президент инициировал процесс пересмотра затрат на международную помощь, сообщает Госдепартамент.

«USAID давно отошло от своей основной задачи — ответственного продвижения интересов Соединённых Штатов на мировой арене. В настоящее время очевидно, что значительное количество средств агентства не соответствует ключевым интересам страны», — говорится в заявлении Госдепа.

После своего назначения Рубио проинформировал Конгресс о том, что проводится ревизия деятельности USAID в области международной помощи с целью возможной реструктуризации.