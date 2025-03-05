Командование ВСУ целенаправленно отправляет на убой в Суджанский район Курской области 18-летних бойцов, все они числятся в подразделениях десантников. Об этом сообщили РИА «Новости» военнослужащие группировки войск «Север».

Напомним, на Украине стартовал приём на контрактную службу новобранцев в возрасте от 18 до 24 лет. Им пообещали дать миллион гривен (около 2,3 миллиона рублей) тремя выплатами: пятую часть сразу, а оставшееся — в течение службы. Контракт заключается на один год, далее выжившим дадут отсрочку от мобилизации на 12 месяцев. По мнению Киева, именно так можно закрыть нехватку солдат на передовой.