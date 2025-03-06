Камера сняла, как боец ВСУ застрелил в упор раненого товарища в курской Лебедевке

Российская армия разгромила личный состав ВСУ, который пытался скрыться от наших парней в домах в Курской области. Кадрами уничтожения противника поделились бойцы из группы «Бесстрашные» российской группировки войск «Север».

ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ в Суджанском приграничье. Видео © «Бесстрашные» / «‎Северный ветер»

«На видео боевая работа Бесстрашных операторов БпЛА из подразделений ВДВ в н.п. Лебедевка», — говорится в сообщении.

Беспилотники нанесли удары по украинским военнослужащим, укрывающимся в домах Лебедевки в Курской области. После атаки дронов один из солдат ВСУ получил ранения в результате обстрела здания. Но сослуживцы не стали его эвакуировать, а открыли огонь на поражение.