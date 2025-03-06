Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 07:38

Камера сняла, как боец ВСУ застрелил в упор раненого товарища в курской Лебедевке

Появилось видео уничтожения прятавшихся в доме бойцов ВСУ в курской Лебедевке

Российская армия разгромила личный состав ВСУ, который пытался скрыться от наших парней в домах в Курской области. Кадрами уничтожения противника поделились бойцы из группы «Бесстрашные» российской группировки войск «Север».

ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ в Суджанском приграничье. Видео © «Бесстрашные» / «‎Северный ветер»

«На видео боевая работа Бесстрашных операторов БпЛА из подразделений ВДВ в н.п. Лебедевка», — говорится в сообщении.

Беспилотники нанесли удары по украинским военнослужащим, укрывающимся в домах Лебедевки в Курской области. После атаки дронов один из солдат ВСУ получил ранения в результате обстрела здания. Но сослуживцы не стали его эвакуировать, а открыли огонь на поражение.

Морпехи захватили в плен 11 ВСУшников в лесу под Суджей
Морпехи захватили в плен 11 ВСУшников в лесу под Суджей

Напомним, что на фронте своими подвигами могут гордиться не только российские мужчины, но и дамы. Так, командир российского расчёта ЗРК старший лейтенант Анастасия Рыбина проявила себя во время службы и героически разгромила авиабомбу противника над позициями ВС РФ. Женщина смогла ликвидировать вооружение и не дать ему поразить наши важные военные объекты.

Обложка ©

«Бесстрашные» / «‎Северный ветер»

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar