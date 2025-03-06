Женщина-командир сбила украинскую авиабомбу на подлёте к важному военному объекту России

Командир российского расчёта ЗРК старший лейтенант Анастасия Рыбина уничтожила украинскую авиабомбу над позициями наших войск, не дав ей поразить важные военные объекты ВС РФ. Об отважной офицерше рассказали в Минобороны.

«Неся боевое дежурство, Анастасия получила информацию от подразделений радиолокационного контроля об обнаружении воздушной цели, движущейся в направлении защищаемого объекта. Старший лейтенант Рыбина, убедившись, что в зоне поражения нет российских воздушных объектов и квалифицировав цель как управляемая авиационная бомба противника, отдала команду подчинённому расчёту на захват цели», — уточнили в МО РФ.

Далее военнослужащая дождалась момента, когда воздушная цель окажется в зоне поражения ЗРК и произвела точный выстрел, вражеский снаряд был сбит. Сразу после этого Рыбина оперативно отдала приказ переместить ЗРК на запасную позицию. В Минобороны заметили, что действия старшего лейтенанта обеспечили воздушное прикрытие позиций Армии России. Своими решительными шагами командир не дала ВСУ атаковать объекты инфраструктуры и убить людей.