Пилот ВСУ впервые снял видео из кабины F-16 в полёте и ракеты «воздух-воздух»
Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Карайа выложил в соцсети кадры, снятые во время полёта на американском истребителе F-16. Лётчик поблагодарил американцев «за поддержку» и призвал не останавливать её.
На видео пилот также показал ракеты класса «воздух — воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. Украинец стал известен после того, как взял себе позывной в честь немецкого лётчика-нациста времён Великой Отечественной войны. Ворошилова уже сбивали российские военные, но тогда ему удалось выжить и вернуться в строй.
Ранее политолог Влад Шлепченко заявил, что в Киеве поняли, что терять им уже нечего, поэтому стали отправлять «в топку» даже самое ценное вооружение. По его словам, киевский режим не жалеет даже истребители F-16.
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