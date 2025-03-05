Пилот ВСУ впервые снял видео из кабины F-16 в полёте и ракеты «воздух-воздух»

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Карайа выложил в соцсети кадры, снятые во время полёта на американском истребителе F-16. Лётчик поблагодарил американцев «за поддержку» и призвал не останавливать её.

На видео пилот также показал ракеты класса «воздух — воздух» с инфракрасной головкой самонаведения. Украинец стал известен после того, как взял себе позывной в честь немецкого лётчика-нациста времён Великой Отечественной войны. Ворошилова уже сбивали российские военные, но тогда ему удалось выжить и вернуться в строй.