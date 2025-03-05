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5 марта, 10:05

Медведев: США возобновят поставки оружия Украине после сделки по минералам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пришёл к выводу о том, что американские поставки вооружения Украине возобновятся сразу после того, как хозяин Белого дома Дональд Трамп заключит с главарём киевского режима сырьевую сделку. Об этом российский политик написал на своей странице в VK.

«Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворённо заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся», — написал политик.

Также Медведев отметил, что Европа уже наращивает объёмы поставок вооружения Киеву.

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Напомним, что Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине. Даже оружие, которое хранится на территории стран ЕС, временно не поставляется солдатам ВСУ. О прекращении поставок стало известно ранним утром 4 марта. Сам американский президент заявил, что его решение обусловлено нежеланием Зеленского заключать мир с Россией.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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