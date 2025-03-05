Медведев: США возобновят поставки оружия Украине после сделки по минералам
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пришёл к выводу о том, что американские поставки вооружения Украине возобновятся сразу после того, как хозяин Белого дома Дональд Трамп заключит с главарём киевского режима сырьевую сделку. Об этом российский политик написал на своей странице в VK.
«Выступая в Конгрессе, Трамп удовлетворённо заявил, что получил от наказанного им киевского главаря покаянное обращение о готовности к переговорам о мире под руководством США и к подписанию кабального сырьевого договора. Это означает, что сразу после его заключения поставки американских вооружений, скорее всего, возобновятся», — написал политик.
Также Медведев отметил, что Европа уже наращивает объёмы поставок вооружения Киеву.
Напомним, что Вашингтон приостановил отправку всего вооружения Украине. Даже оружие, которое хранится на территории стран ЕС, временно не поставляется солдатам ВСУ. О прекращении поставок стало известно ранним утром 4 марта. Сам американский президент заявил, что его решение обусловлено нежеланием Зеленского заключать мир с Россией.
Life.ru